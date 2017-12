Dybala e Higuaín marcam, Juventus vence e avança às quartas da Copa da Itália

Atual tricampeã da Copa da Itália, a Juventus deu novo passo para buscar o tetracampeonato da competição ao vencer o Genoa por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Turim, e garantir classificação às quartas de final do torneio.

A vaga na próxima fase foi assegurada com gols marcados pelos atacantes argentinos Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín. O jovem Dybala abriu o placar para a equipe da casa aos 42 minutos. Após receber passe da direita, ele se livrou da marcação de dois defensores com um rápido giro e chutou de fora da área, de perto da meia-lua, no canto direito baixo do goleiro adversário.

Já o segundo gol veio aos 31 da etapa final, com Higuaín marcando em forte chute cruzado de dentro da área, apenas 15 minutos depois de ter entrado no lugar do brasileiro Douglas Costa, que foi escalado como titular.

O próximo adversário da Juventus na Copa da Itália será o Torino, que também garantiu um clássico de Turim nas quartas de final ao superar a Roma por 2 a 1, horas mais cedo, fora de casa, em outro confronto das oitavas.

Pelo Campeonato Italiano, por sua vez, a Juventus voltará a jogar neste sábado, quando trava clássico com a Roma, novamente atuando em casa, pela 18ª rodada da competição. O time de Turim é o atual vice-líder da competição, com 41 pontos, apenas um atrás do líder Napoli, que no mesmo sábado terá pela frente a Sampdoria, também em casa.