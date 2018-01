Dybala faz dois, Juventus vence fora e segue na cola do líder Napoli no Italiano

A Juventus não quis dar sopa para o azar e passar a virada do ano mais distante da liderança do Campeonato Italiano. Neste sábado, no encerramento da 19.ª rodada - a última do primeiro turno -, a atual hexacampeão nacional derrotou o Verona por 3 a 1, no estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, e se manteve apenas um ponto atrás do líder Napoli, que venceu na última sexta-feira o Crotone por 1 a 0.

Ao final do turno, a Juventus acumula 47 pontos com 15 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas (para Lazio e Sampdoria). A diferença é que o Napoli só perdeu uma vez, justamente para a rival de Turim. Já o Verona, em má fase na temporada em que voltou à primeira divisão italiana, segue na zona de rebaixamento - está no 19.º e penúltimo lugar com 13 pontos, dois a menos que o SPAL, o primeiro fora da degola.

Em campo, a Juventus abriu o placar com o francês Matuidi, aos 14 minutos da primeira etapa, após aproveitar rebote de um chute cruzado do centroavante argentino Higuaín. O Verona só conseguiu o empate aos 13 do segundo tempo com o uruguaio Cáceres, ex-jogador do time de Turim. Ele roubou bola na intermediária e acertou um belo chute, que acabou no canto direito do goleiro polonês Szczesny.

O problema para o Verona é que o atacante argentino Paolo Dybala resolveu acabar com a sua má fase justamente neste sábado. Aos 26 minutos, aproveitou um cruzamento rasteiro da direita do suíço Lichtsteiner e completou para as redes. Pouco depois, aos 32, fez uma bela jogada individual pelo meio, levou a bola para a perna direita e chutou da entrada da área no canto do goleiro brasileiro Nicolas para fechar o placar em 3 a 1.

Agora com 14 gols, depois de passar mais de um mês sem marcar, Paolo Dybala está apenas três atrás do compatriota Mauro Icardi, da Internazionale, que lidera a classificação dos artilheiros do Campeonato Italiano.