Dybala marca no fim e Juventus derrota a Lazio no Campeonato Italiano

A Juventus obteve um vitória heroica neste sábado. Mesmo jogando na capital, sob o mando da Lazio, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe ganhou por 1 a 0 com um gol marcado já aos 47 minutos do segundo tempo.

O excelente resultado deixou a Juventus com 68 pontos, apenas um atrás do líder Napoli, que ainda neste sábado recebe a Roma. O time de Turim, contudo, ainda tem um jogo adiado para fazer contra a Atalanta, em casa, em 14 de março.

Já a Lazio, clube dos brasileiros Luiz Felipe e Lucas Leiva, além do italiano Ciro Immobile, permaneceu na terceira posição com 52 pontos. Pode, contudo, ser ultrapassada pela Inter de Milão, que tem 51 e encara o Milan no domingo.

Preocupado com o duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, quarta-feira, contra o Tottenham, na Inglaterra, o técnico Massimiliano Allegri poupou alguns titulares. Foi o caso dos brasileiros Douglas Costa e Alex Sandro.

E os desfalques derrubaram o nível da partida. Os dois times tiveram uma atuação apática e com poucas chances criadas. Os brasileiros até foram a campo no segundo tempo, mas o ritmo pouco mudou. Quando o empate parecia inevitável, Dybala recebeu na meia-lua, deu uma "caneta" no marcador e, já caído, de maneira improvável, acertou o ângulo já no fim da partida. Colocou, assim, ainda mais pressão sobre o Napoli.

Ainda neste sábado, o SPAL aproveitou o mando de campo para superar o Bologna por 1 a 0. A equipe, assim, chegou aos 23 pontos, alcançou a 17ª posição e deixou a zona de rebaixamento.