Dybala marca três, Juventus bate lanterna e dispara na ponta do Italiano

Com três gols do argentino Dybala e outro do brasileiro Douglas Costa, a Juventus derrotou o lanterna Benevento por 4 a 2 neste sábado, fora de casa, e abriu sete pontos de vantagem sobre o Napoli na liderança do Campeonato Italiano a sete rodadas do final.

A Juventus foi a 81 pontos, contra 74 do Napoli, que jogará ainda no domingo contra o Chievo Verona, em casa, e poderá encurtar essa distância. O Benevento permanece em último, com 13 pontos, a 13 de deixar a zona de rebaixamento.

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, tentou deixar no banco de reservas alguns de seus principais jogadores, como o goleiro Buffon e os atacantes Higuaín e Douglas Costa. Inicialmente, parecia que Dybala, um dos poucos titulares que começou em campo, daria conta do recado.

O argentino marcou dois gols no primeiro tempo. O time de Turim abriu o placar logo aos 16 minutos. O argentino recebeu passe de Cuadrado na entrada da área, no lado direito. E bateu cruzado no ângulo do goleiro adversário.

O Benevento empatou com Diabaté que acertou belo chute sem chances para Szczesny. O gol, no entanto, não assustou o time visitante, que voltou a ficar na frente ainda na primeira etapa. Aos 44 minutos, Djimsiti derrubou Pjanic na área. Pênalti, que Dybala cobrou para deixar a Juventus novamente em vantagem.

Na etapa final, o time anfitrião voltou a dar trabalho. Logo aos seis minutos, após cobrança de escanteio, Diabaté novamente deixou tudo igual no placar. Foi quando Allegri, então, decidiu mandar a campo os atacantes Douglas Costa e Higuaín.

Higuaín foi derrubado na área por Nicolas Viola e o árbitro marcou mais um pênalti para a Juventus. Dybala foi mais uma vez para a bola e marcou seu terceiro gol na partida. Pouco depois, Douglas Costa recebeu na direita, conduziu em direção ao meio do campo e bateu cruzado no ângulo, sem chances para o goleiro adversário: 4 a 2.

A Juventus agora se concentra para a dura missão de seguir vivo na Liga dos Campeões. Depois de perder para o Real Madrid por 3 a 0 em Turim no jogo de ida das quartas de final, a Juventus agora tentará reverter esse placar no Santiago Bernabéu na próxima terça-feira, às 15h45 (de Brasília). Pelo Campeonato Italiano, a Juventus volta a campo no domingo, dia 15, quando receberá a Sampdoria. No mesmo dia, o Benevento visitará o Sassuolo.