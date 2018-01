É do ?terrão? que brotam os Robinhos As ?pedaladas? de Robinho sobre Rogério na final do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, e suas belas jogadas na partida de estréia na Libertadores, contra o América de Cali, encantaram não só a torcida santista, mas o Brasil e o mundo. O futebol brasileiro atravessa um grande momento. A safra de jogadores é muito boa. Após a conquista do pentacampeonato, muitos atletas surgiram, com destaque para Diego e Robinho. Mas como explicar o aparecimento tão rápido de novos jogadores? Para muitos, as ?peladas?, aqueles jogos amadores realizados em campos de terra, são a explicação. Leia mais no Jornal da Tarde