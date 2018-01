E França joga para Felipão O atacante França faz campanha para ser convocado para a Seleção Brasileira por Luiz Felipe Scolari. A reivindicação é sutil, quase imperceptível. Bem ao seu estilo, falando baixo e sorrindo muito, ele não perde a chance de deixar claro que quer estar na Coréia e no Japão. No início da polêmica para a inclusão do nome de Romário na lista de convocados, França fez campanha pelos dois. Exigiu a convocação do atacante do Vasco e a dele. "O Felipão tem de convocar nós dois. Eu e o Romário temos de jogar juntos", pregou. Depois, percebeu que suas palavras não soaram bem aos ouvidos do treinador e foi avisado por amigos que "ficou mal pedir para jogar ao lado de Romário". Leia mais no Jornal da Tarde