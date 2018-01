"É hora de o Kaká ir para a Europa" O procurador de Kaká está ansioso para ser procurado por algum dirigente do Milan para tratar da transferência do meia. Em entrevista ao repórter Luís Augusto Símon, Wagner Ribeiro deixou isso claro. ?Não é verdade que o Leonardo (ex-jogador e agora dirigente do clube italiano) já me ligou para falar sobre o Kaká, mas eu acharia ótimo se ele me ligasse. A hora certa para o Kaká ir embora é na metade do ano.? Leia mais no Jornal da Tarde