E o poderoso Citadini começa a balançar Mais do que a troca de treinadores, a humilhante derrota corintiana, em Caxias do Sul (a terceira consecutiva no Campeonato Brasileiro e a pior da temporada), deixou evidente um aspecto levantado pela Agência Estado na sexta-feira. A diretoria não quer mais saber dos jogadores experientes do atual grupo, casos de Jamelli, Robert e André Luís. A paciência terminou neste domingo. Outro detalhe que vai agitar o Parque São Jorge é a volta de Vampeta. O volante, que se recusa a voltar enquanto o clube não quitar dívida referente ao direito de imagem, é aguardado nesta segunda-feira. A diretoria lhe fez uma proposta de renovação contratual na qual receberia R$ 80 mil pela CLT, mais o parcelamento da dívida ao longo dos dois anos de contrato. O jogador não aceita e deve recusá-la caso o valor fique abaixo dos R$ 120 mil, seu atual salário. Porém, como o ambiente no Parque não é dos melhores e havia o risco de atraso no vôo da delegação, é possível que a reunião fique para terça-feira. Crise ? Em reunião secreta, parte da diretoria e alguns conselheiros corintianos se reúnem neste domingo à noite. Na pauta, a necessidade de encontrar uma fórmula de convencer o presidente Alberto Dualib a mudar algumas pessoas do alto escalão corintiano. O alvo principal é o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, bastante pressionado.