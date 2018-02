É possível ver futebol com conforto Não é preciso cruzar o Atlântico para assistir a um jogo de futebol em um local confortável, com segurança, ar-condicionado e, de quebra, até um uisquinho. Tais luxos existem tanto no Morumbi quanto no Parque Antártica. Mas também não adianta pegar no telefone à procura de informações sobre os preços dos ingressos nos camarotes do São Paulo e do Palmeiras. Trata-se de um privilégio reservado aos convidados da Traffic Marketing Esportivo e da Pirelli, que mantêm verdadeiros oásis no deserto de opções para os torcedores paulistas. Leia mais no Jornal da Tarde