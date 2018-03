E Roger derrotou o seu pior adversário ?Está enganado quem pensa que vida de jogador é cor-de-rosa. Eu mesmo joguei uma decisão de título nacional no Chile com meu filho na UTI. O Roger está se superando, treinando com toda a dedicação apesar do problema que enfrenta?, elogia Rojas. O treinador sabe o quanto se tornou difícil a situação do goleiro reserva do São Paulo, que chegou a pedir para não viajar para o jogo contra o Goiás pela Copa do Brasil. Leia mais no Jornal da Tarde