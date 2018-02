E Rogério ainda diz que título está difícil Com 10 pontos à frente do Santos, restando apenas 5 rodadas, a torcida do São Paulo já gritou hoje, com muita força: é campeão, é campeão. A euforia da arquibancada, contudo, parece não ter contagiado os jogadores do São Paulo. O goleiro Rogério Ceni, até certa forma exagerado, chegou a dizer que "o São Paulo ainda está longe de ser campeão." Certamente Rogério não acreditava em rodada tão favorável ao São Paulo. Acostumado a gravar jogos de todos os rivais e fazer as devidas contas antes das determinadas rodadas, desta vez, sua matemática não estava afiada. "Ainda há briga no campeonato, faltam dois passos (duas vitórias)", diagnosticou. Na verdade, o título pode vir neste sábado, com uma pequena combinação de resultados. O goleiro pode se considerar um pé quente quando os duelos são no Brinco de Ouro. "Nunca perdi aqui, mas nenhum jogo foi fácil. Sempre a diferença não passou de um gol, 3 a 2, 2 a 1, 1 a 0." Mais empolgado, mas também segurando o grito de campeão estava o atacante Grafite, destaque do jogo. "Estamos caminhando a passos largos, ampliamos a vantagem, porém, não ganhamos nada ainda", disse. "Vamos deixar a euforia só para os torcedores." Recém-casado, Grafite era só alegria pela bela apresentação de hoje. "Estou vivendo um momento muito especial, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Este gol é para a dona Grace (esposa), a dona Ilma (mãe) e as meninas (as filhas Cecília, Maria Luiza e Ana Carolina).