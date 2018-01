E surge um "matador": Thiago Gentil Seu Waldemar é um palmeirense fanático que está vibrando e teve, na quarta-feira, um dos dias mais felizes da vida. Além de ter visto sua equipe vencer o São Caetano por 2 a 0, contrariar os prognósticos e se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista, ainda assistiu ao show particular de seu filho, Thiago Gentil, autor dos dois gols. Após o emocionante jogo, a família foi a um restaurante para comemorar. "Quando nasci, meu pai colocou uma chuteirinha no meu quarto, sonhava que eu fosse jogador." Há pouco mais de quatro anos, seu Waldemar fez festa quando soube que o filho havia se tornado profissional. Desde a infância, época em que Thiago jogava futebol e futsal, seu Waldemar já pensava em seu futuro. "Eu recebia R$ 200,00 por jogar no salão e R$ 300,00 pelo futebol de campo, mas meu pai não deixava que eu ficasse com o dinheiro. Fez uma poupança para mim", contou. "Daí, quando fiz 18 anos, já tinha dinheiro para comprar meu carro, um sonho de criança." Apesar de jogar futebol desde cedo, o atacante foi incentivado pela família a seguir os estudos. Tanto que fez três anos da Faculdade de Educação Física. Chegou a jogar salão, campo e a estudar ao mesmo tempo. "Saía umas 6 horas da manhã e voltava só à meia-noite." O esforço lhe rendeu bons frutos no esporte. É ídolo, por exemplo, no Recife, onde teve boas passagens pelo Náutico e pelo Santa Cruz. No ano passado, brilhou com a camisa do Figueirense, pelo qual marcou 9 gols no Campeonato Brasileiro. Faltava apenas o reconhecimento no Palmeiras, onde iniciou a carreira. Foi por pouco que não teve, no clube, o mesmo fim de Dodô e Leandro, que não fazem mais parte do grupo. Estava aborrecido com a reserva e pensou em sair, mas foi demovido da idéia por amigos e pelo empresário. Durante a pré-temporada, em Pouso Alegre, disse que deixaria o clube caso não tivesse uma chance. "Prata-da-casa é desvalorizado no Palmeiras", lamentou ele, que iniciou sua trajetória no Palestra Itália há 10 anos. Ontem, teve a recompensa pela paciência. Depois dos dois gols contra o São Caetano, da movimentação e da inteligência ao segurar a bola nos momentos decisivos, deve ganhar a posição de titular. Viveu, por isso, o primeiro dia de fama. Passou a tarde de hoje ?posando? para fotógrafos e cinegrafistas, que registaram suas tatuagens espalhadas pelo corpo.