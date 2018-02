E todos reconhecem a majestade de Pelé "O Pelé fez lances históricos e eu trouxe minha filha para ver se ela muda de time." A jovem estudante Juliana Ascar, palmeirense, pode até não atender ao desejo do santista Rogério Ascar, de 50 anos, mas ela bem que gostaria de ter visto Pelé em campo. Ambos deixaram o cinema onde viram a estréia do documentário Pelé Eterno (Brasil, 120 min), hoje, acreditando que mesmo jogando ao lado de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e companhia o craque seria majestade. "A gente ouve o pai falar, mas não bota fé. E vendo o filme a gente crê que ele foi mais do que o pai fala. Com certeza, ele seria o melhor jogador do momento", admite o delegado de polícia Rogério Luiz Marques. Palmeirense, de 27 anos, Marques não acompanhou as jogadas de Pelé das arquibancadas. Mas, com o filme, pôde vibrar como se Edson Arantes defendesse, hoje, as cores do Verdão. "Aquela bola que ele mata no peito, dá um chapéu no zagueiro corintiano e faz o gol foi o lance mais maravilhoso do filme." Santistas, palmeirenses e também corintianos, que viram a habilidade do atleta do século em campo ou nos replays esportivos, saíram do cinema com a certeza de que Pelé foi um gênio da bola. "Sempre entendi o futebol como arte e Pelé conseguiu colocar esta arte em campo", afirma o professor universitário Rogério Tineu, corintiano de 37 anos. E os aplausos ao final da sessão mostram que, nem mesmo a atitude do homem, manchou a glória do atleta, como reconhece o auxiliar de enfermagem Edvaldo Rodrigues. "Critico a atitude pessoal dele por não reconhecer uma filha. Mas, mesmo sendo corintiano e admirador do Romário, reconheço que em campo ele é o melhor: Pelé é rei."