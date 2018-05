Dudu: 'É um dos momentos mais felizes da minha carreira'

Capitão, destaque e atacante do Palmeiras, Dudu se consolidou com o Campeonato Brasileiro de 2016 como um dos craques da história do clube. Afinal, após marcar gol e ser decisivo na final da Copa do Brasil do ano passado, ele cresceu em importância na temporada, a ponto de ter a honra de erguer a taça de campeão, gesto aguardado pela torcida há 22 anos.

O que significa erguer a taça como capitão em um título que o Palmeiras não conquistava há 22 anos?

Esse é um dos momentos mais felizes da minha carreira. Suamos muito, batalhamos muito e chegou o momento. Estou muito feliz. Vamos curtir. Tiramos um peso de 22 anos das costas. A torcida está de parabéns pelo que fez. Foi uma festa muito bonita e isso motivou os jogadores. Espero continuar muito tempo trazendo alegria para a torcida.

Você acredita que pode conquistar o prêmio de melhor jogador do Brasileirão?

Não sei. Isso eu deixo para o pessoal decidir, só sei que fiz meu papel muito bem aqui. Se for para ganhar alguma coisa, Deus vai abençoar. Se não for, tudo bem, ganhamos esse título muito importante.

O que você achou de jogar mais recuado, mais distante do gol?

Foi uma mudança importante, mas acho que evoluí bastante. Não vejo problemas. Consegui mostrar que posso jogar para finalizar e também para armar as jogadas. Posso jogar onde o Cuca me escalar.