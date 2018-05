'É um dos piores dias da minha vida', afirma amigo de Cleber Santana

O dia é de luto para amigos e familiares de jogadores da Chapecoense. Rodrigo Andrade, que deixou o clube em julho para jogar no Fortaleza, mostrou abatimento nesta terça-feira depois do acidente aéreo na Colômbia. A queda do avião deixou 71 mortos e 6 feridos nos arredores de Medellín.

"Não estou em condições de falar. Não levanto da cama desde cedo, estou com dores no corpo e hoje é um dos piores dias da minha vida. O Cleber Santana era um dos meus melhores amigos. E criei muitas amizades verdadeiras no clube", lamentou.

A dor fica ainda mais intensa quando lembra da conversa que teve com o amigo na última sexta-feira. Em uma troca de mensagens no Whatsapp, Rodrigo parabenizou o jogador da Chapecoense pela classificação à final da Copa Sul-Americana.