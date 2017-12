Ecclestone quer GP Brasil em São Paulo O promotor do GP do Brasil de Fórmula 1, Tamas Rohonyi, da Interpro, afirmou nesta quarta-feira ter uma certeza. "São Paulo não perderá a prova." E o secretário dos Negócios Jurídicos, Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira, disse estar entrando nesta sexta-feira na justiça com o agravo de instrumento a fim de tentar cancelar a liminar que suspendeu a corrida. "Não trabalho com outra hipótese que não seja a revisão da decisão da liminar", embora admita que dependa "dos outros." Ele espera uma resposta da justiça até dia 28. Nesta quarta-feira, em São Paulo, Rohonyi, Teixeira Ferreira, a secretária de Esportes do município, Nádia Campeão, o diretor do São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB), Roberto Gheler, e o presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens, Tasso Gadzanis, reuniram a imprensa para expor os prejuízos de uma eventual não realização da corrida para a cidade. Discutiu-se também o que a Prefeitura está fazendo para atender à solicitação da Promotoria de Justiça da Cidadania, autora da ação que ganhou a liminar, que exige um amplo estudo do retorno dos investimentos realizados. A afirmação de Rohonyi se baseia nos seus contatos com Bernie Ecclestone, promotor do Mundial. "Apesar da lista extensa de países na lista para entrar no calendário da Fórmula 1, o senhor Ecclestone deseja manter o GP aqui." Depois assumiu mea-culpa: "Acho que todos nós falhamos ao não levantar todos os dados requeridos pela Promotoria de Justiça." Nádia lamentou ter de providenciar o estudo solicitado em tão pouco tempo, desde a decisão do juiz João André de Vicenzo, de conceder a liminar, dia 4, até a apresentação do agravo, nesta sexta. "Tínhamos já aprovado na dotação orçamentária de 2004 os recursos para levantar os dados." O diretor do SPCVB e o presidente da Abav ofereceram números que justificariam o investimento de US$ 8 milhões da Prefeitura no GP Brasil.