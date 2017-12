Economia valoriza a Copa São Paulo Em época de contenção de gastos, a Copa São Paulo de Juniores de 2002, em sua 33ª edição, ganha importância. Tradicional por revelar jogadores, a competição terá em cada partida olhares atentos de técnicos e dirigentes dos principais clubes do País. As disputas começam no dia 6 de janeiro e terminam no dia 25, aniversário da cidade. Serão 64 times divididos em 16 chaves na fase de classificação. Os clubes jogam entre si, no grupo, em turno único, seguindo em frente na competição os campeões de cada chave. Leia mais no Jornal da Tarde