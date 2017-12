Ecus defende liderança da B1 em Mauá O Ecus, de Suzano, líder do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, com nove pontos, defenderá a ponta fora de casa contra o Mauaense, neste sábado, às 10 horas, em Mauá. O time do ABC é terceiro colocado, com sete pontos, e pode assumir o primeiro lugar com uma vitória simples. Na última rodada, o Ecus venceu o Primavera, em Indaiatuba, por 1 a 0. O Mauaense também jogou fora de casa, empatando com o Velo Clube, em 1 a 1. A quinta rodada da segunda fase será completada domingo com mais dois jogos, com início às 15 horas: Batatais X Primavera e Velo Clube X Capivariano. Depois de confrontos, em turno e returno, campeão e vice vão garantir o acesso para a Série A3, em 2004.