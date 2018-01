Ecus defende liderança na Série B1 Melhor time do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B1 após sete rodadas, com 17 pontos ganhos, o Ecus, de Suzano, tenta manter a boa fase neste sábado, às 10 horas, enfrentando o Grêmio Mauaense, terceiro colocado, com 10. Este jogo será mostrado, ao vivo, pela Rede Vida de Televisão. Ainda pelo Grupo 1, mas às 15 horas, o Palestra, em quarto lugar, com nove pontos, recebe o União Mogi, sexto, com seis, em São Bernardo do Campo. Os dois times precisam da vitória para ficar entre os quatro primeiros e continuar na briga por uma das qua tro vagas à próxima fase. Os outros cinco jogos serão realizados domingo, válidos pela primeira rodada do returno, todos com início às 15 horas.