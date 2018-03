Ecus é 100% na Série B1 paulista Apesar da vitória apertada por apenas 1 a 0, o Ecus de Suzano venceu o XV de Caraguatatuba, no litoral, por 1 a 0, neste domingo, garantindo os 100% de aproveitamento dentro do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão. O Ecus lide ra o Grupo 2 com 12 pontos em quatro jogos. O Primavera de Indaiatuba se manteve em segundo lugar, com nove pontos, mesmo sem jogar. É que seu jogo contra o União Mogi, em Mogi ds Cruzes, não foi realizado por falta de médico, previsto em regulamento. O caso, agora, será decidido no Tribunal de Justiça da Federação Paulista. O jogo pode ser remarcado, como já aconteceu no passado, ou o União, mandante do jogo, perder os pontos para o Primavera. Pelo Grupo 1, o líder é o Linense, com 10 pontos, após a vitória em casa sobre o Fernandópolis, por 3 a 1. O vice-líder, com nove pontos, é o Batatais que venceu fora de casa o Velo Clube, por 1 a 0. Resultados da quarta rodada: Linense 3 x 1 Fernandópolis, Lemense 0 x 1 Tupã, Mauaense 1 x 1 Capivariano, Palestra 3 x 0 Guarulhos, Monte Azul 2 x 1 Santa Ritense, Velo Clube 0 x 1 Batatais, XV de Caraguatatuba 0 x 1 Ecus e União Mogi x Primavera (não realizado). Classificação: Grupo 1 - 1) Linense 10 pontos; 2) Batatais 9; 3) Monte Azul 7; 4) Tupã 5; 5) Santa Ritense, Lemense e Fernandópolis 4; 8) Velo Clube 1. Grupo 2 - 1) Ecus 12 pontos; 2) Primavera 9; 3) Capivariano 7; 4) Palestra e Mauaense 4; 6) Guarulhos 3 ; 7) União Mogi 2; 8) XV de Caraguatatuba 1.