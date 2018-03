Ecus e Primavera empatam na Série B1 Ecus e Primavera empataram, por 1 a 1, neste domingo à tarde, em Suzano, no principal jogo do Campeonato Paulista da Série B1 - quarta divisão. Os times dividem a liderança da competição, com 13 pontos, no Grupo 2. O Linense lidera o Grupo 1, com 11 pontos. Foram marcados 26 gols em sete jogos pela quinta rodada, com a média de 3,7 gols. O Mauaense, mesmo jogando em Caraguatatuba, goleou o XV de Novembro, por 4 a 2. Pelo Grupo 1, o principal jogo também acabou empatado por 1 a 1 entre Batatais e Linense que têm, respectivamente, 10 e 11 pontos. O empate do time de Lins saiu no último minuto de jogo. Completando a rodada, na quarta-feira, jogam Guarulhos e União Mogi, às 15 horas, em Mogi das Cruzes. Confira todos os resultados: Grupo 1 - Batatais 1 X 1 Linense, Santa Ritense 2 X 1 Tupã, Fernandópolis 2 X 4 Lemense, Monte Azul 1 X 2 Velo Clube; Grupo 2 - Ecus 1 X 1 Primavera, Capivariano 2 X 2 Palestra e XV de Caraguatatuba 2 X 4 Muaense. Veja a classificação: Grupo 1 - 1) Linense 11 pontos; 2) Batatais 10; 3) Monte Azul, Santa Ritense e Lemense 7; 6) Tupã 5; 7) Fernandópolis e Velo Clube 4 pontos. Grupo 2 - 1) Ecus e Primavera 13 pontos; 3) Capivariano 8; 4) Mauaense 7; 5)Palestra 5; 6) Guarulhos 3; 7) União Mogi 2; 8) XV de Caraguatatuba 1 ponto.