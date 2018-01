Ecus e Primavera lideram Série B1 Ecus de Suzano e Primavera de Indaiatuba são os grandes destaques do Campeonato Paulista da série B1, quarta divisão. Eles têm 100% de aproveitamento em três jogos, somando nove pontos e dividindo a liderança do Grupo 2. No Grupo 1, o Linense está na liderança com sete pontos. Os dois líderes atuaram domingo cedo em casa. O Ecus passou pelo União Mogi, por 4 a 0, no clássico regional, sem maiores dificuldades. Curiosamente, pelo mesmo placar, o Primavera venceu o Palestra de São Bernardo do Campo. O Mauaense venceu seu primeiro jogo ao superar o Guarulhos, por 2 a 0, no campo adversário. O Capivariano venceu o XV de Caraguatatuba por 3 a 1. Pelo Grupo 1, o líder Linense empatou com o Tupã, em 3 a 3, na sexta-feira, abrindo a terceira rodada. O vice-líder Batatais, mesmo jogando em casa, foi surpreendido pelo Monte Azul, por 2 a 0. O Fernandópolis venceu o Velo Clube, por 4 a 3, em casa, enquanto Santaritense e Limense empataram por 1 a 1. Classificação: Grupo 1 - 1)Linense 7 pontos; 2) Batatais 6; 3) Monte Azul, Santaritense, Fernandópolis e Lemense 4; 7) Tupã 2; 8) Velo Clube 1. Grupo 2 - Ecus e Primavera 9 pontos; 3) Capivariano 6; 4) Mauaense e Guarulhos 3; 6) União Mogi 2; 7) XV de Caraguatatuba e Palestra 1.