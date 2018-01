Ecus empata fora pelo Paulista B1 O Ecus de Suzano manteve a liderança do Campeonato Paulista da Série B1 ao empatar, por 1 a 1, com o Mauaense, neste sábado cedo, em Mauá. O líder agora tem 18 pontos, uma a mais que o Primavera que neste domingo enfrenta o Capivariano, em Capivari. O Mauaense tem 11 pontos, em terceiro lugar dentro do Grupo 2. Pelo mesmo grupo, Palestra (10) e União Mogi (7) empataram por 1 a 1, em jogo também realizado em Mauá, mas à tarde. A rodada será completada neste domingo com mais cinco jogos. Pelo Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, o líder Águas de Lindóia apenas empatou em casa com o Radium, por 1 a 1. O time ainda lidera com 15 pontos.