Ecus goleia na abertura da Série B1 O Ecus, de Suzano, foi o grande destaque da rodada inaugural do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, ao golear em casa o Grêmio Mauaense, por 4 a 0. Campeão Paulista da B2 no ano passado, o Suzano é desde já apontado como um dos favoritos ao título da temporada. A rodada começou na sexta-feira, com dois jogos, e foi completada neste domingo com outros seis jogos. Foram marcados 16 gols, com média de dois gols por jogo. Na sexta-feira à noite, a vantagem foi dos visitantes. O Batatais fez 2 a 0 no Tupã, enquanto o Linense venceu por 1 a 0 o Lemense. Neste domingo pela manhã, em Indaiatuba, no clássico regional, o Primavera passou pelo Capivariano, por 1 a 0. Também pela contagem mínima o Guarulhos, em casa, passou pelo XV de Caraguatatuba. União Mogi e Palestra, com equipes renovadas, empataram sem gols. Aprove itando a vantagem de atuar em casa, o Santaritense fez 3 a 0 sobre o fraco Velo Clube. Fernandópolis e Monte Azul empataram por 2 a 2, num jogo repleto de alternativas. Os 16 clubes participantes foram divididos em dois grupos de oito e irão jogar entre si em turno e returno. Classificam-se para a segunda fase os quatro melhores de cada grupo que irão formar um octogonal. Os dois melhores garantem o acesso à Série A3 de 2004. O pior clube de cada grupo na primeira fase será automaticamente rebaixado à Série B2 de 2004. Confira os resultados: Tupã 0 X 2 Batatais, Lemense 0 X 1 Linense, Primavera 1 X 0 Capivariano, Ecus 4 X 0 Muaense,União Mogi 0 X 0 Palestra, Guarulhos 1 X 0 XV de Caraguatatuba, Fernandópolis 2 X 2 Monte Azul e Santaritense 3 X 0 Velo Clube.