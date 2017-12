Ecus lidera sozinho Paulista da B1 O Ecus assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, ao vencer o Primavera, por 1 a 0, neste domingo à tarde, em Indaiatuba. O time de Suzano, agora, soma nove pontos, dois a mais do que Tupã, Capivaria no e Mauaense. Em Rio Claro, o Velo Clube somou seu segundo ponto ao empatar, por 1 a 1, com o Mauaense, que também está bem colocado. Pelo regulamento, após turno e returno, os dois primeiros colocados, campeão e vice, vão subir para a Série A3, terceira divisão, em 2004. Confira os resultados: Linense 2 x 1 Batatais, Capivariano 0 x 0 Tupã, Velo Clube 1 x 1 Mauaense e Primavera 0 x 1 Ecus. Classificação: 1)Ecus 9 pontos; 2) Tupã, Mauaense e Capivariano 7 pontos; 5) Linense 6; 6) Primavera 4; 7) Batatais 3; 8) Velo Clube 2.