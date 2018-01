Ecus se livra do rebaixamento na A3 Pela Série A3 do Campeonato Paulista, dois jogos foram disputados neste sábado. E quem teve motivo para comemorar foi o Ecus, que venceu o EC Osasco por 2 a 1, de virada, em Suzano (SP), e com 19 pontos, em sétimo lugar, consegue se livrar do rebaixamento. A derrota complica o time de Osasco, que tem 23 pontos, ainda mantém a quarta posição e briga pela quarta vaga na outra fase. No primeiro tempo, Jairo abriu o placar para o time de Osasco, mas no segundo tempo, o Ecus virou com gols de Biro e Mineiro. No topo - O Grêmio Barueri manteve a liderança do Grupo 2 ao golear o Primavera, por 4 a 1, neste sábado à tarde, em Barueri (SP). O líder agora soma 41 pontos, enquanto o time de Indaiatuba ainda luta contra o rebaixamento, porque soma apenas 15 pontos, ocupando a oitava posição. Os gols do time da casa foram marcados por Baiano (2), Pedrão e Doriva. Aos 45 minutos do segundo tempo, Da silva fez o gol de honra do visitante.