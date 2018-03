Ecus tenta recuperação na Série B2 Apenas uma partida será disputada neste sábado pelo Campeonato Paulista da Série B-2. No Guarujá, o time da casa enfrenta o Ecus, às 15 horas. O Guarujá está na oitava colocação da competição, somando seis pontos. O Ecus está na 14º colocação, com apenas dois pontos. A liderança da Série B-2 é dividida pelo Primavera e o Rio Claro, ambos com 100% de aproveitamento e 12 pontos ganhos. Mas, o Primavera leva vantagem no saldo de gols. Confira os jogos deste domingo: Monte Azul x Capivariano; Santacruzense x Penapolense; Lençoense x Guaratinguetá; Primavera x Linense; São Bernardo x Radium; Santa Ritense x Palmeirinha e Jalesense x Rio Claro.