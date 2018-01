Ecus vence Mauaense pela Série A-3 Em partida isolada no Campeonato Paulista da Série A-3, adiada da 2.ª rodada para esta quarta-feira à noite, o Ecus venceu por 2 a 0 o Mauaense, no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano (SP). Este resultado colocou os donos da casa na quinta colocação do Grupo 2, com sete pontos. O Mauaense é o antepenúltimo, com apenas um ponto ganho. A partida marcou a despedida do técnico Nelson Martins do comando do time de Mauá, já que a partir da próxima rodada Adailton Ladeira assume o cargo, conforme prevê a parceria firmada com o Corinthians no início desta semana. Além de Ladeira, pelo menos quatro jogadores do Parque São Jorge, entre eles o atacante Abuda, devem chegar ao clube.