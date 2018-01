Ecus vence na despedida da Série B1 Apenas cumprindo tabela, o Ecus venceu o Batatais, por 3 a 2, nesta sexta-feira à noite, na abertura da última rodada do Campeonato Paulista da Série B1. A vitória deixou o time de Suzano com 21 pontos, em quarto lugar, enquanto o Batatais terminou com 14 pontos. O Ecus foi a grande decepção na competição, uma vez que tinha a melhor estrutura entre os 16 participantes. O time, porém, caiu de produção, justamente, na segunda e decisiva fase. O Grêmio Mauaense já é campeão, com 28 pontos, enquanto Primavera, com 23, e Linense, com 22 pontos, brigam pelo vice-campeonato e também para o acesso à Série A3 em 2004.