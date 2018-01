Ecus vence primeira no Paulista A-3 O Ecus conseguiu sua primeira vitória dentro do Campeonato Paulista da Série A-3. O time de Suzano, mesmo jogando fora de casa, nesta quarta-feira à tarde, venceu o Taboão da Serra, por 3 a 2. Este jogo foi válido pela primeira rodada e tinha sido adiado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) devido à falta de condições do estádio do Ecus, que poderia inclusive ficar fora da competição. A vitória deixou os suzanenses com três pontos, em sexto lugar, dentro do Grupo 2. O Taboão, com três derrotas, é o lanterna, ainda sem pontuar. Novos comandantes - No início da semana, dois clubes sofreram mudanças em suas comissões técnicas. O Jaboticabal ficou sem Zezito, que pediu demissão, e em seu lugar foi contratado Sérgio Clérice, que no passado já comandou clubes como Santos e Palmeiras. O EC Osasco perdeu o técnico Gian Rodrigues, que será substituído interinamente por Jaime Soares, técnico do juniores.