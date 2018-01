Ecus volta a vencer no Paulista A-3 Depois de sete rodadas, o Ecus voltou a vencer no Campeonato Paulista da Série A-3. Neste sábado à noite ganhou por 1 a 0 no Taboão da Serra, no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano (SP), pela 11.ª rodada. A vitória coloca o time provisoriamente na sexta colocação, com 12 pontos. Por outro lado, a derrota deixa a situação do Taboão da Serra ainda mais agonizante. Com apenas quatro pontos é o vice-lanterna e corre sério risco de rebaixamento.