Edcarlos confirmado no lugar de Lugano O técnico Paulo Autuori, do São Paulo, confirmou Edcarlos como substituto de Lugano, suspenso, no jogo contra o Corinthians, quarta-feira, no Morumbi. E a opção não tem a ver com o fato de Alex ser julgado terça pela expulsão contra o Atlético-PR, dia 20 de agosto. "O Alex era minha primeira opção, mas o Edcarlos está jogando muito, ganhou forma física e técnica", diz Paulo Autuori. Edcarlos tem 20 anos e ganhou muito espaço com Leão, que considerava seu estilo mais sério e preteriu Alex. Foi criticado por isso. Agora, Edcarlos ganha espaço. Paulo Autuori não acredita que o jogo tenha um clima pesado por causa da vitória tricolor por 5 a 1 no primeiro turno. "Nada disso: a gente acertou uma bela partida e o resultado veio naturalmente. Não houve nenhum desprezo nosso", diz. Pode até ser. Mas a maioria dos são-paulinos fica excitada com a possibilidade de derrubar, pela terceira vez nesse ano, um treinador do Corinthians. Os 5 a 1 derrubaram Daniel Passarella e o 1 a 0 do Campeonato Paulista terminou com a passagem de Tite no Corinthians. Em nenhum desses jogos, Amoroso esteve. Ele foi contratado para a Libertadores e tem contrato de seis meses com o São Paulo. Já fez nove gols e tem agradado muito. A diretoria do clube fará tudo para renovar seu contrato antes do término. Não quer vê-lo como parte da revoada de jogadores que todos prevêem para dezembro. "Se formos campeões do mundo, haverá muitas ofertas por nossos jogadores", diz João Paulo de Jesus Lopes, diretor de Planejamento. Cicinho vai para o Real Madrid, Lugano e Fabão também deverão sair do clube.