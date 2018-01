Edcarlos se despede do Atlético-MG com três títulos: 'Dei o máximo de mim'

Após passar três temporadas completas no Atlético Mineiro, Edcarlos está se despedindo da Cidade do Galo. O jogador não terá se contrato renovado e escreveu um emocionado texto nas redes sociais para comentar sua passagem por Belo Horizonte (MG), garantindo que, mesmo no banco de reservas, nunca desanimou.

"Chegou a hora da minha despedida. Momento difícil. Afinal, foram três anos vestindo a camisa do Atlético. Mas o futebol é assim mesmo. O importante é saber que, ao longo desse tempo, procurei honrar o peso dessa camisa. Em nenhum momento, seja como titular ou no banco de reservas, jamais desanimei. Corri, suei a camisa, dei o máximo de mim", garantiu.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No texto, Edcarlos lembrou que fez 69 partidas pelo Atlético, marcando quatro gols "inesquecíveis". O mais importante deles foi anotado no finalzinho do duelo contra o Corinthians, o quarto da vitória por 4 a 1 pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2014, resultado que permitiu ao Atlético continuar na competição e chegar ao título.

Além deste torneio, ele venceu a Recopa sul-americana de 2014 e o Campeonato Mineiro do ano passado. Na atual temporada, não chegou a jogar na campanha do vice-campeonato da Copa do Brasil. "Fiz parte de um grupo vitorioso. A cada um de vocês, massa do Galo, obrigado de coração. Essa torcida é mesmo emocionante", publicou o jogador.

Edcarlos perdeu espaço no elenco do Atlético ao longo de 2016, a ponto de fazer só oito jogos no Brasileirão. O time tem como titulares Leonardo Silva e Erazo, enquanto Gabriel é o reserva de primeira hora.