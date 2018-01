Edcarlos só faz firula com as mãos Edcarlos, que completa 20 anos em maio, novo titular da zaga são-paulina, é muito habilidoso. Com as mãos. Nos intervalos de treinamento, brinca com a bola de futebol, fazendo com que ela rode sobre seu dedo indicador. Com os pés, é outra história. É do tipo que não brinca em serviço. Divide todas, chuta para onde for necessário. Sair jogando desde a defesa não é com ele. "Quem sabe um dia, se tiver confiança, possa fazer uma jogada de efeito. Por enquanto, quero que a bola fique longe da minha área", explica. Do jeito que Leão gosta. Por isso, assumiu a vaga com a saída de Rodrigo para o futebol da Ucrânia. Confiante, diz que o clube pode economizar os US$ 3 milhões que conseguiu com a saída do antigo titular. "Não precisa contratar ninguém, não. Dou conta do recado." E sonha provar isso já nos clássicos contra Palmeiras, domingo, e Corinthians, no dia 27. "Clássico é bom para jogar. O jogador é mais exigido e pode mostrar seu valor." Com 1,83 m, Edcarlos é um jogador rápido. "Essa é minha maior qualidade, mas preciso treinar bastante para melhorar a impulsão. É um defeito meu." Vice-campeão da Copa São Paulo de Juniores de 2004 e vice-campeão sul-americano sub-20 no mês passado, Edcarlos acha que chegou a hora do título. "O time está muito bem no Paulista e pode faturar pelo menos um campeonato este ano. Tenho certeza."