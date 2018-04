Éder é o novo gerente do Atlético-MG A direção do Atlético-MG anunciou nesta quarta-feira o ex-atacante da equipe e da seleção brasileira Éder Aleixo, de 44 anos, como novo gerente de futebol do clube. O cargo estava vago desde maio de 2001, após a saída do também jogador Flávio Lopes, que atualmente exerce, pela segunda vez, o comando técnico do América Mineiro. Éder, que é empresário e também atua como comentarista esportivo de televisão, declarou-se satisfeito com a nova função. "O Atlético é minha casa e fico imensamente feliz em poder reencontrar amigos e de ajudar o time, que merece muitas glórias", disse o ex-atacante, que, como atleta, também teve passagens pelo Palmeiras, pelo Botafogo-RJ, pelo Cruzeiro, arquirrival do Alvinegro, e pelo União São João, de Araras. Enquanto o novo gerente de futebol era apresentado, o técnico Levir deu prosseguimento aos preparativos para o primeiro jogo da equipe na temporada - pela Copa Sul-Minas, sábado, contra o Figueirense (SC), no estádio Independência, em Belo Horizonte. O mais provável é que o treinador promova a estréia de dois dos três contratados: o atacante Rodrigo, ex-Botafogo-RJ, e o lateral-esquerdo Jeferson, ex-Bahia. O zagueiro Erlon, vindo do Sport, fica na reserva.