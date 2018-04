Éder Luis minimiza momento de turbulência no Vasco O atacante Éder Luis minimizou nesta quarta-feira o atual momento de turbulência do Vasco. Ele comparou a fase momentânea com 2010, quando o jogador chegou a São Januário. No ano da volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Vasco começou muito mal a competição, mas se recuperou e, no fim, ficou longe da zona de rebaixamento, na 11.ª posição.