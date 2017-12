Edgar aceita redução para ficar no Botafogo Depois de recusar uma proposta do futebol mexicano, o zagueiro Edgar deu mais um indício de que pretende permanecer no Botafogo em 2004. Ele declarou nesta sexta-feira que aceita negociar com o presidente do clube, Bebeto de Freitas, uma redução salarial para renovar o contrato. "Faço isso porque sou apaixonado pelo Botafogo. Se o que estou fazendo puder agilizar as negociações, ótimo. Quero chegar a um acordo o mais rápido possível", disse Edgar. Bebeto já conversou com o advogado do jogador, Carlos Drumond, e a situação está próxima de um entendimento. O Atlético-MG, clube dono dos direitos federativos do atleta, estipulou uma quantia pela prorrogação do empréstimo. O valor não foi revelado. Treinos - A diretoria do Botafogo anunciou nesta sexta-feira o local da pré-temporada da equipe. Será em Nova Friburgo, região serrana do Rio, dos dias 5 a 22 de janeiro.