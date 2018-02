Edgar Davids volta a jogar no Ajax, clube que o revelou O meia holandês Edgar Davids acertou nesta terça-feira sua volta ao Ajax, clube em que iniciou a carreira e pelo qual conquistou a Liga dos Campeões e o Mundial Interclubes em 1995 - neste último, bateu o Grêmio na decisão. O jogador, que está com 33 anos e estava no Tottenham, assinou contrato até junho de 2008, mas o Ajax não informou se chegou a pagar uma multa rescisória ao clube inglês. Formado na mesma geração que revelou, entre outros, o atacante Kluivert, o volante Seedorf, o goleiro Van der San e os gêmeos De Boer (o zagueiro Frank e o meia Ronald), Davids jogou também por Milan, Juventus, Barcelona e Inter de Milão, antes de chegar ao Tottenham, em junho de 2005. Conhecido pela marcação pesada e pelo gênio forte, Davids criticou no ano passado o técnico Marco van Basten por deixá-lo de fora da Copa de 2006 - foi titular em 1998 - e, nas últimas semanas, também teve problemas no Tottenham com o treinador Martin Jol, o que pode ter precipitado sua saída. Antes de acertar a volta ao Ajax, ele chegou a negociar com o Dallas FC, que disputa a MLS, principal liga norte-americana, que a partir de julho receberá David Beckham no Los Angeles Galaxy.