Edgar perto de um acordo com Botafogo O zagueiro Edgar deve ser o próximo a renovar o contrato com o clube. Ele disse que a negociação com o presidente Bebeto de Freitas está avançada. Seria, portanto, o quarto jogador a acertar a permanência no Botafogo por mais uma temporada. Já firmaram acordo o zagueiro Sandro e os meias Camacho e Túlio. Um dos destaques na campanha vitoriosa do Botafogo em 2003, o meia Almir também espera continuar, mas deixou a cargo de seu empresário o acordo com Bebeto de Freitas. Ele tem uma proposta para atuar no Japão.