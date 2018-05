Edgardo Bauza lamenta chances perdidas pelo São Paulo

O técnico Edgardo Bauza não escondeu a decepção com a equipe do São Paulo por causa das chances de gol desperdiçadas na derrota para a Ponte Preta, por 1 a 0, na 7ª rodada do Campeonato Paulista.

"A falta de efetividade foi crucial para perdermos o jogo, acredito que jogando assim não vamos conseguir ganhar, o primeiro tempo era para ganharmos de dois ou três gols e terminamos perdendo", disse o treinador, lembrando das oportunidades perdidas por Ganso, Lugano e Calleri ainda na primeira etapa.

O argentino fez questão de destacar a dedicação de seus jogadores, principalmente após as entradas de Rogério e Alan Kardec, na segunda etapa, quando passou a atuar com três atacantes.

"Fico com a equipe que fez um grande sacrifício, buscou desde o primeiro minuto fazer o gol, não posso me queixar de falta de vontade de meus jogadores em nenhum momento."

Os jogadores do São Paulo voltarão aos treinos na manhã deste domingo, no CT da Barra Funda. Na próxima terça-feira, às 20h30, o tricolor Mogi Mirim, no Pacaembu, em jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Paulista.