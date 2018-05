Edgardo Bauza reassume o comando da LDU

Bauza disse, em entrevista à radio Sonorama, do Equador, que deve estar em Quito no domingo para conversar com a diretoria da LDU e acertar o seu contrato.

"O torcedor da Liga [LDU] nos conhece, sabe que fazemos todo o possível para fazer um bom papel", indicou. "Liga já está uma posição que nos custou muito chegar até aqui e temos que defender até a morte".

Bauza alcançou com a LDU as principais glórias do futebol equatoriano. Com o argentino, o time foi campeão da Libertadores e vice do Mundial de Clubes, ambos em 2008. No final do ano passado, porém, ele deixou a equipe, considerando já ter cumprido uma etapa do seu trabalho.