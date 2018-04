Edgardo Bauza revela que quer contratar Barrios ou Pratto para o São Paulo

O técnico do São Paulo, o argentino Edgardo Bauza, contou nesta segunda-feira em entrevista para uma rádio argentina que continua atrás de reforços para a equipe. O plano dele é concentrar esforços em dois jogadores compatriotas que atuam no futebol brasileiro e mencionou os nomes de Lucas Barrios, do Palmeiras, e de Lucas Pratto, do Atlético Mineiro.

"Perdemos quatro jogadores. Se não trouxermos reposições, vamos nos complicar. Estamos vendo se podemos contratar Pratto ou Barrios", disse para a rádio Cooperativa, de Buenos Aires. Edgardo Bauza mencionou as saídas recentes do jogadores do setor ofensivo como os atacantes Alan Kardec, Rogério, Calleri e mais o meia Paulo Henrique Ganso.

A janela para a contratação de jogadores de fora do Brasil terminou na última semana, por isso os clubes agora podem apenas procurar reforços que atuam no Brasil. A única restrição é que os atletas tenham feito no máximo sete partidas pelas suas equipes. Barrios, naturalizado paraguaio, jogou apenas quatro vezes pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro e não tem recebido muitas oportunidades do técnico Cuca. Já Pratto, que se recuperou recentemente de lesão, atuou somente duas vezes pelo Atlético.

Após a eliminação na semifinal da Copa Libertadores, o São Paulo trouxe como reforços os atacantes Gilberto e Chávez, que veio do Boca Juniors. A diretoria ainda aguarda o aval da Fifa para concretizar a contratação do lateral-direito Buffarini, do San Lorenzo. A negociação se concretizou ao fim da data limite por um problema no sistema internacional de transferências.