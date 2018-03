Edição de 2018 do álbum da Copa marca parceria de quase 50 anos

Não é de hoje que as figurinhas exercem um fascínio em adultos e crianças. Principalmente as de futebol em ano de Copa do Mundo. A edição deste ano, a 13.ª produzida ininterruptamente pela Panini, trouxe algumas novidades e marca a parceria da empresa com a Fifa desde 1970. O Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo Fifa Rússia 2018 é o mais recente dessa união.

“É inspirador saber que esse entusiasmo emociona fãs de futebol e colecionadores do Brasil inteiro. As pessoas aguardam ansiosamente o lançamento do álbum oficial, que já virou tradição em todos os anos de Copa do Mundo. O maior evento de futebol do planeta começa quando lançamos o álbum de figurinhas e isso já faz parte da tradição do nosso País”, explica José Eduardo Martins, presidente da Panini Brasil.

Hoje, o leitor do Estadão que comprar o jornal nas bancas na cidade de São Paulo e no interior do Estado ganhará o álbum gratuitamente. As figurinhas já estão sendo vendidas ao custo de R$ 2 o envelope com cinco cromos. A cada quatro anos, esta coleção costuma ser uma febre no Brasil, tanto que é o País no mundo que mais coleciona essas figurinhas, com mais que o dobro de diferença para o segundo colocado, a Alemanha, atual campeã mundial e que vai tentar mais um título a partir de junho na Rússia. Brasil e Alemanha se enfrentam nesta terça, em amistoso internacional.

A parceria Panini/Fifa é de exclusividade, mas a história dos cromos colecionáveis é anterior a 1970. No Brasil, o primeiro álbum foi lançado em 1950. Antes, só existiam figurinhas avulsas, que traziam o rosto dos jogadores e vinham nas embalagens de balas.