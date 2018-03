Edílson acerta ida para o Cruzeiro O atacante Edílson assinou na tarde desta quarta-feira um pré-contrato com o Cruzeiro, até dezembro deste ano. Ele estava o Al-Ain, dos Emirados Árabes, e retorna ao clube mineiro cerca de três anos depois de sua primeira passagem, no primeiro semestre de 2002. Depois de ser pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Edílson deixou o Cruzeiro e se transferiu para o Kashiwa Reysol, do Japão. Segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, Edílson deverá chegar a Belo Horizonte no fim de semana, quando fará os exames médicos. Com a camisa do clube, ele já disputou 16 jogo e marcou 11 gols.