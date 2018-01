Edílson acerta retorno ao Flamengo O atacante Edílson está de volta ao Flamengo, após uma tarde de intensas negociações com dirigentes na sede do clube, na Gávea. O jogador será apresentado dentro de instantes no auditório local e o principal empecilho para seu retorno ao Rubro-Negro era seu salário de R$ 135 mil. No entanto, após o encontro, os vencimentos foram reduzidos para cerca de R$ 100 mil mensais. A tendência é a de que o contrato por empréstimo seja assinado até 2004. Edílson atuou no Flamengo entre setembro de 2000 e dezembro de 2001.