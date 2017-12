Edílson admite ida para futebol do Catar O atacante Edílson, do Flamengo, disse nesta quinta-feira que desconhece o nome do time do Catar interessado na sua contratação. De acordo com ele, até o momento só houve conversas com empresários de desejam levá-lo para fora do Brasil. "Ainda não tem nada definido. Há o interesse de alguns empresários, mas somente isso", afirmou Edílson. Segundo o jogador, as conversas sobre uma possível negociação foram iniciadas há seis meses e só recentemente se intensificaram.