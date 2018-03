Edílson comanda Vitória contra São Caetano Sem o volante Vampeta, com um estiramento na coxa que deve afastá-lo dos campos por pelo menos duas semanas, o Vitória espera surpreender o São Caetano na estréia do Brasileiro. A equipe jogará de alto astral após a conquista do tricampeonato baiano domingo passado. O atacante Edílson que já foi campeão brasileiro quatro vezes atuando em outras equipes, espera levar o time baiano para a disputa do torneio. Ele acha que o Vitória tem chances de ser campeão por ter montado um time forte, mas disse que a contratação de novos jogadores será bem-vinda pois a competição é muito longa e desgastante. "Ocorrem muitas contusões e suspensão de jogadores, é preciso um grupo reforçado para o time não cair de ritmo", disse. O melhor resultado do Vitória no Campeonato Brasileiro foi um vice-campeonato em 1993, perdendo o título para o Palmeiras, treinado na época por Wanderley Luxemburgo. O técnico Agnaldo Liz confirmou Xavier para a vaga de Vampeta, mas ainda tem uma dúvida, na lateral-direita onde Pedro que se recupera de uma contusão e provavelmente cederá o lugar para Carlinhos. A definição sairá nos vestiários, momentos antes do jogo. O restante da equipe deve ser a mesma que venceu o Bahia por 1 a 0 na final do campeonato baiano.