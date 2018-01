Edílson comemora a folga na tabela O atacante Edílson disse ter ficado contente com a paralisação do Campeonato Brasileiro, por causa do início da disputa da Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, porque será benéfico para o time do Flamengo. De acordo com ele, o fato de o clube carioca só voltar a jogar no dia 14, contra o Vitória, em Salvador, ajudará na recuperação de alguns jogadores contundidos. Até quarta-feira, o Flamengo tinha seis jogadores com problemas de contusão. Mas, como o meia Felipe e o goleiro Júlio César voltaram a treinar, permaneceram em tratamento os meias Yan e Fernando Diniz, além dos atacantes Zé Carlos e Jean. "Vai ser bom porque poderemos recuperar os jogadores que ainda estão contundidos", disse Edílson. "Além do mais, é sempre bom poder acompanhar e ver o que acontece na seleção brasileira."