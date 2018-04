Edílson de malas prontas para o Catar Depois de ter anunciado na quinta-feira a contratação do meia Ferdinando (Palmas-TO) e do atacante Rafael Moura (Atlético-MG), na tentativa de reforçar a equipe e evitar o rebaixamento à Segunda Divisão, o Vitória já dá como certa a saída do atacante Edílson. O jogador não apareceu para treinar durante a semana e muito menos viajou para Porto Alegre, onde o time enfrenta o Internacional no Beira-Rio, às 16 horas. Informações dão conta de que Edílson viaja na segunda-feira para o Oriente Médio e deve assinar contrato com um clube do Catar.