Edílson deixa o Kashima Reysol O atacante Edílson rescindiu contrato com o Kashima Reysol, do Japão, e já está no Brasil. A diretoria do Flamengo aguarda um contato do jogador já que ele tem vínculo com o clube até 2005. Mas o retorno do atleta é, inicialmente inviável, por causa do alto salário, ainda da administração Edmundo dos Santos Silva. A solução para Edílson retornar ao Flamengo seria ele aceitar uma redução salarial, fato pouco provável. Além disso, o volante Vampeta, amigo do jogador, estaria querendo levá-lo para o Corinthians. Resta saber se a torcida corintiana vai aceitar o atleta de volta.